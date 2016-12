Discovery Channel 21:45 bis 22:30 Dokusoap Cuban Chrome Bye Bye Boat Motor USA 2015 Stereo 16:9 Merken Komplett auf sich allein gestellt, kommt man als Automechaniker auf Kuba nicht weit. Deshalb helfen sich die Mitglieder des "A Lo Cubano Car Club of Havana" untereinander mit Know-how und Ersatzteilen aus. In dieser Folge treffen sich die Kfz-Enthusiasten im Hotel Sevilla. Vor dem Gebäude präsentiert Fernando Barral den Kollegen stolz seinen Chevrolet Bel Air. Alberto Gutierez, der Präsident des Clubs, fährt standesgemäß im Chrysler Windsor, Baujahr 1957, vor. Vor der Revolution gehörte der Oldtimer einem Repräsentanten des amerikanischen Autobauers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cuban Chrome Altersempfehlung: ab 6