Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Die perfekte Welle GB 2012 Stereo 16:9 Merken Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist für Big Wave-Surfer wie den Hawaiianer Garrett McNamara das A und O. Die Atlantikküste vor Portugal gilt in der Szene als echter Hotspot, denn hier ist die Chance auf eine perfekte Welle besonders hoch. Vor der Küste von Nazaré sorgt ein Unterwasser-Canyon für gigantische Brecher in Rekordhöhe. 2011 ist es dem 44-jährigen McNamara gelungen, eines dieser Monster zu reiten und mit dieser spektakulären sportlichen Leistung Surf-Geschichte zu schreiben. Weitere Highlights dieser Episode: unsinkbare Ameisen und "Stormchasers" in Kansas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned