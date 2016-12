Discovery Channel 16:00 bis 16:45 Dokumentation Die härtesten Expeditionen der Welt Auf dem Weg zu den Victoriafällen GB 2012 Stereo 16:9 Merken James Cracknell ist ein Mann der Extreme. Nach einer Atlantik-Überquerung im Ruderboot und einem Marathon quer durch die Sahara erfüllt sich der Brite jetzt seinen Lebenstraum: In der vierteiligen Dokumentar-Serie tritt der zweifache Ruder-Olympiasieger in die Fußstapfen legendärer Entdecker und stellt sich dabei den härtesten Expeditionen der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Expeditions with James Cracknell