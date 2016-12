Discovery Channel 07:05 bis 07:50 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Aller Anfang ist schwer USA 2011 Stereo 16:9 Merken Saint Matthew Island - die unbewohnte Insel ist auf dem Weg Richtung Norden für lange Zeit das letzte Stück Festland, das die Krabbenfischer zu Gesicht bekommen werden. Westlich des Eilands gibt Derrick Ray, der neue Skipper auf der "Cornelia Marie", seiner Besatzung das Kommando zum Einholen der Fangkörbe. Das Schicksal der Crew liegt nun in seinen Händen. Die Männer können nur hoffen, dass ihr neuer Captain bei der Suche nach den reichsten Fanggründen den richtigen Riecher hat. Doch aller Anfang ist bekanntlich schwer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Derrick Ray (Himself - Captain: Cornelia Marie) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Edgar Hansen (Himself - Deck Boss & Engineer: Northwestern) Jake Harris (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Originaltitel: Deadliest Catch

