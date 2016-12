Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - FC Ingolstadt 04, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Das Duell zwischen dem HSV und Werder hatte laut Alexander Nouri alles, "was ein Derby ausmacht - hohe Intensität und viel Leidenschaft". Nur die spielerische Klasse blieb beim 2:2 etwas auf der Strecke, gab der Bremer Coach zu. Angesichts der Konstellation im Abstiegskampf war das nicht überraschend. Gegen Ingolstadt dürfte es ähnlich werden. "Wir müssen noch galliger sein und alles reinhauen", fordert Fin Bartels vor dem Duell mit dem Vorletzten. Der zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Wolfsburg neben "viel Leidenschaft" auch "fußballerische Klasse", wie Maik Walpurgis lobte. "Wir müssen weiter so auftreten, dann werden wir uns auch belohnen", ist der FCI-Co In Google-Kalender eintragen Bildergalerie