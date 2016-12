Motorvision.TV 04:05 bis 04:35 Magazin Motorcycles Ikone der New Heritage-Welle: BMW R nineT D 2014 Stereo 16:9 Merken 2013 kam mit der BMW R nineT ein puristischer Retro-Roadster auf den Markt, den man der als konservativ geltenden Marke aus München nicht zugetraut hätte. Die moderne Technik ist bewusst für den individuellen Umbau auf Custom-Bikes vorbereitet, wie sie in der jungen Motorradszene weltweit immer populärer werden. Wir zeigen, welche Idee hinter dem Konzept des Retro-Roadsters steckt, und welche Qualitäten und eventuelle Schwächen das klassische Boxer-Motorrad im Praxistest offenbart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles

