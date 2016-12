Sky Atlantic HD 01:00 bis 02:10 Krimiserie Romanzo Criminale - Der Pate von Rom I 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Aufgrund seines exzessiven Kokainkonsums leidet Pietro "der Libanese" Proietti (Francesco Montanari) unter Wahnvorstellungen: Ihm erscheint seine Mutter, die ihn auffordert, sich und sein Leben in Ordnung zu bringen. Pietro will daher unbedingt vom Geheimdienst das Messer zurück, mit dem Terribile (Marco Giallini) ermordet wurde. Freddo (Vinicio Marchioni) und Roberta (Alessandra Mastronardi) wollen sich indes nach Brasilien absetzen. - Schonungslose italienische Gangsterserie nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Italo Amerighi (Prison guard) Antonella Attili (Libanese's Mother) Marco Bocci (Detective Scialoja) Bruno Buzzi (Mazzocchio) Giorgio Caputo (Ricotta) Emiliano Coltorti (Il Nero) Dario D'Ambrosi (Inspector Canton) Originaltitel: Romanzo criminale - La serie Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Daniele Cesarano, Paolo Marchesini, Barbara Petronio, Leonardo Valenti Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 12