Sky Atlantic HD 21:10 bis 22:00 Dokumentation Open Your Eyes: Das Recht auf Sehen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In den abgelegenen Hochebenen Nepals sind viele Bauern lebenslang starker Sonnenstrahlung ausgesetzt. Sie verlieren deshalb nach und nach ihr Augenlicht. Auch das Ehepaar Manisara und Durga. Sie sind seit 50 Jahren verheiratet und inzwischen praktisch blind. Ein Team von Augenspezialisten bietet ihnen eine Augenoperation in einer weit entfernten Stadt an. Doch Manisara ist skeptisch. Die Dokumentation begleitet sie auf ihrer drei Tage langen Reise, sie die voller Anmut und Hoffnung antreten. - Berührende Dokumentation vor atemberaubender Kulisse, mit einem Titelsong von Peter Gabriel. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Open Your Eyes Regie: Irene Taylor Brodsky Altersempfehlung: ab 12