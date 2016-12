Sky Atlantic HD 16:00 bis 16:55 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Gesetze von Göttern und Menschen USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Stannis Baratheon und Davos (Stephen Dillane, Liam Cunningham) versuchen die Eiserne Bank von Bravos davon zu überzeugen, in sie zu investieren. Wäre das nicht der sicherste Weg, damit die Bank ihr Geld zurückbekommt? Asha Graufreud (Gemma Whelan) will derweil ihren Bruder Theon (Alfie Allen) in einer Kommandoaktion befreien. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) muss lernen, dass es schwieriger ist zu regieren als zu erobern. Und in Königmund beginnt der Prozess gegen den vermeintlichen Königsmörder Tyrion Lannister (Peter Dinklage). - Das gefeierte, preisgekrönte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe der Königshäuser des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Charles Dance (Tywin Lennister) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Fabian Wagner Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16