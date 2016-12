Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Allein USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Keith (Mathew St. Patrick) macht eine beschämende Entdeckung. Brenda (Rachel Griffiths) muss Nates Tochter Maya eine schwierige Frage beantworten. Claire (Lauren Ambrose) schwelgt in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Und David (Michael C. Hall) versucht sich über den Verlust seines Bruders Nate mit der Organisation der Beerdigung zu trösten. Dort wird er aber ebenfalls von den Schatten der Vergangenheit eingeholt. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Justina Machado (Vanessa Diaz) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Adam Davidson Drehbuch: Alan Ball, Kate Robin Kamera: Rob Sweeney Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12