Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:00 Krimiserie The Wire Falscher Stoff USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei ihren Ermittlungen auf dem Frachter "Atlantic Light" stoßen Bunk (Wendell Pierce) und Lester (Clarke Peters) auf eine Mauer des Schweigens. Schließlich finden sie aber doch einen Hinweis, der sie weiterbringt. Valchek (Al Brown) beschließt, den Druck auf Frank Sobotka (Chris Bauer) zu erhöhen. Sobotkas Sohn Nick und sein Cousin Ziggy überlegen unterdessen, wie sie ihren kargen Lohn aufbessern können. - Innovativer, preisgekrönter Krimiserienhit um den knallharten Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Wood Harris (Avon Barksdale) Chris Bauer (Frank Sobotka) Paul Ben-Victor (Spiros 'Vondas' Vondopoulos) Originaltitel: The Wire Regie: Elodie Keene Drehbuch: David Simon, Edward J. Burns, Joy Kecken, Rafael Álvarez Kamera: Uta Briesewitz Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 351 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 111 Min.