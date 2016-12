Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 122 Abwärts in den Tod D 2008 Stereo 16:9 Merken Ein anonymer Anruf erreicht die beiden Rosenheim-Cops: Der Diskothekenbesitzer Ulrich Hübner wurde ermordet. Die Ermittlungen führen Hofer und Voß zu dem Chirurgen Krug. Der soll bei Hübners Operation gepfuscht haben. Krug bestreitet seine Schuld, hat aber für die Tatzeit kein Alibi. Während die Kommissare den Spuren nachgehen, macht sich bei Marie Wehmut breit. Bald heißt es Abschied nehmen, schließlich war "ihr Voß" nur für fünf Wochen als Ersatzmann in Rosenheim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Robert Lohr (Torsten Voß) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12