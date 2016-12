Sky Krimi 21:55 bis 22:45 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 121 Eine Leiche, keine Leiche D 2008 Stereo 16:9 Merken Hermann Sauter meldet per Telefon, dass sein Hausarzt Dr. Erwin Buchner tot vor ihm liegt. Am Tatort finden die Rosenheim-Cops einen verwirrten Sauter vor, der eine blutende Wunde am Kopf aufweist. Angeblich hätte ihn ein Unbekannter verletzt. Von der Leiche des Arztes fehlt hingegen jede Spur. Misstrauisch machen sich Hofer und Voß daran, das Rätsel um den verschwundenen Toten zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Robert Lohr (Torsten Voß) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12