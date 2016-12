Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 218 Auf der schiefen Bahn D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Steven Laux, der Türsteher einer Diskothek, wird erschlagen und ausgeraubt. Die SOKO schreibt zwei 18-jährige, die am Abend der Tat mit dem Opfer in Streit geraten waren, zur Fahndung aus. Dann gerät Angelika Sippel ins Visier der SOKO, die ein starkes Motiv hat: Laux hatte sie vor zwei Jahren angefahren und schwer verletzt, das Schmerzensgeld aber bis jetzt nicht gezahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Anne Schäfer (Sophia Mückeberg) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Carina Wiese (Gerda Thiel) Marc Ben Puch (Marco Laux) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Mathias Aicher Kamera: Stefan Ditner Musik: Stephen Keusch