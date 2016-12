Sky Krimi 06:55 bis 07:50 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Doppeltes Spiel D 2001 Stereo Merken Mitten in der Nacht wird Professor Bachmann, Leiter des Berliner Kernforschungsinstituts, jäh aus seinen Experimenten gerissen: Drei Einbrecher stürmen das Institut, um waffenfähiges Plutonium zu entwenden. In letzter Minute bringt Bachmann das Material in Sicherheit, doch seine Flucht vor den Gangstern endet tödlich. Bei seinen Recherchen im Institut erkennt Robert zu seiner Überraschung in Bachmanns Assistentin Mara Tresko eine alte Flamme wieder. Weiß sie mehr über den Einbruch, als sie zugeben will? Eine gnadenlose Jagd nach dem verschwundenen Plutonium beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Kretzer (Robert Becker) Matthias Matz (Navigator Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Einsatzleiter Hagen Dahlberg) Iris Junik (Gina Holland) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Heidrun Gärtner (Mara Tresko) Johannes Hitzblech (Markus Krenz) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Peter Claridge Drehbuch: Mathias Kaschka, Mathias Klaschka, Karsten Laske Kamera: Randolf Scherraus

