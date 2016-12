Aberwitzig turbulente Actionkomödie. Star-Comedian Will Ferrell probiert es mit Profi Mark Wahlberg auf die harte Tour und misst sich mit den härtesten Cops, verkörpert von Genrestars Samuel L. Jackson und Dwayne "The Rock" Johnson. In New Yorks Straßen ist Chaos und Action angesagt! Der New Yorker Detective Allen Gamble fühlt sich an seinem Schreibtisch voll in seinem Element. Sein neuer Kollege Terry Hoitz, der wegen Handgreiflichkeiten zum Bürodienst verdonnert worden ist, rein gar nicht. Die wahren Helden der Großstadt sind jedoch die knallharten Cops Danson und Highsmith. Bei ihren Einsätzen bleibt kein Stein auf dem anderen. Als Gamble einem riesigen Finanzschwindel in Milliardenhöhe auf die Spur kommt, begibt sich das ungleiche Duo auf Abenteuer Außendienst und sorgt dabei für Chaos pur. In Google-Kalender eintragen