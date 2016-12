MGM 22:15 bis 23:30 Western Fort Laramie USA 1957 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs spaltet sich Fort Laramie in zwei Lager: in Nord- und Südstaatler. Doch als Sioux-Indianer das Fort angreifen, müssen sich die politisch entgegengesetzten Parteien zum Kampf gegen die Rothäute zusammenraufen. - Solider Militärwestern, schnörkellos inszeniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Dehner (Major Seth Bradner) Gregg Palmer (Captain James Tenslip) Frances Helm (Melissa Bradner) Don Gordon (Jean Salignac) Robert Keys (Sgt. Darrach) William 'Bill' Phillips (Serrell) Cain Mason (Ezra) Originaltitel: Revolt at Fort Laramie Regie: Lesley Selander Drehbuch: Robert C. Dennis Kamera: William Margulies Musik: Les Baxter Altersempfehlung: ab 16