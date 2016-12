MGM 20:15 bis 22:15 Western Zwei rechnen ab USA 1957 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sheriff Wyatt Earp (Burt Lancaster) will der berüchtigten Clanton-Bande das Handwerk legen. Er bittet den Spieler und früheren Zahnarzt Doc Holliday (Kirk Douglas) um Hilfe. Der lehnt zunächst ab. Doch dann rettet Wyatt Earp Doc Holliday vor dem Lynchtod. - Harte Männer, tolle Kulisse: Alles, was ein Western braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Wyatt Earp) Kirk Douglas (Doc Holliday) Rhonda Fleming (Laura Denbow) Jo Van Fleet (Kate Fisher) John Ireland (Ringo) Frank Faylen (Cotton Wilson) Lyle Bettger (Ike Clanton) Originaltitel: Gunfight at the O.K. Corral Regie: John Sturges Drehbuch: Leon Uris Kamera: Charles B. Lang jr. Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 16