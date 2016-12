Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Die Drohung USA 1970 Merken Desperado Diego und seine Bande terrorisieren sowohl Big John als auch Don Sebastian Montoya. Nachforschungen ergeben, dass Diego während der mexikanischen Revolution sein ganzes Vermögen an Montoya verlor. Deshalb will er ihn nun vernichten. Außerdem kann Diego Big John nicht verzeihen, dass dieser seine einstige Geliebte, Victoria, ehelichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alejandro Rey (Diego) Leif Erickson ("Big" John Cannon) Frank Silvera (Don Sebastian Montoya) Henry Darrow (Manolito) Linda Cristal (Victoria Cannon) Nate Esformes (Francisco) Don Collier (Sam) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William Wiard Drehbuch: Don Balluck Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose, Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12