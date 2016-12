Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Die Reise zu den Martinez USA 1970 Merken Victoria lässt sich nicht davon abbringen, eine gefährliche Reise zur Ranch einer befreundeten Familie anzutreten. Sie will ihrer Freundin bei der Geburt ihres Kindes beistehen. Trotz der Eskorte von Manolito und Buck wird Victoria von einem Indianer überfallen. Auch drei Fremde, die sie befreien, führen nichts Gutes im Schilde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Roberto Contreras (Pedro) Ivan Naranjo (Apache #2) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Phil Rawlins Drehbuch: Jack B. Sowards Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman, David Rose Altersempfehlung: ab 12