Heimatkanal 00:40 bis 01:25 Familiensaga Forsthaus Falkenau Vaterliebe D 2003 Stereo Merken Florian ist aus dem Internat weggelaufen. Susannas Auszug macht ihm immer noch schwer zu schaffen. Aus Sorge um seinen Vater will er im Haushalt helfen und wieder in Küblach zur Schule gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller