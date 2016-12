Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Heimatfilm Grün ist die Heide D 1951 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Lüder Lüdersen, ehemals Rittergutsbesitzer, schlägt sich in der Lüneburger Heide als Wilderer durch. Förster Walter Rainer will das illegale Treiben schnellstmöglich beenden, verliebt sich jedoch in die bildhübsche Tochter des Bösewichts.- Mit etwa 16 Millionen Kinozuschauern zählt der prominent besetzte Heimatfilm zu den erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Stüwe (Lüder Lüdersen) Sonja Ziemann (Helga Lüdersen) Otto Gebühr (Gottfried Lüdersen) Margarete Haagen (Frau Lüdersen) Rudolf Prack (Walter Rainer) Hans Richter (Hannes) Kurt Reimann (Nachtigall) Originaltitel: Grün ist die Heide Regie: Hans Deppe Drehbuch: Hermann Löns, Bobby E. Lüthge Kamera: Kurt Schulz Musik: Alfred Strasser Altersempfehlung: ab 12