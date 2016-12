Nick 06:50 bis 07:20 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Das Dracheninsel-Duell USA 2014 Merken Blaze und Crusher treten beim Dracheninsel-Rennen gegeneinander an. Doch Crusher schummelt wieder und sperrt Blaze vor dem Start in einer dunklen Höhle ein. Jetzt liegt es an AJ, seinen besten Freund rechtzeitig für das Rennen zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines Musik: Randall Crissman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 349 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 109 Min.