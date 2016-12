RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie! Goodbye Littlefoot D 2015 16:9 HDTV Merken Im Hause Wollny hat Elffach-Mama Silvia mal wieder alle Hände voll zu tun. Neben all den Aufgaben im Haushalt und der Arbeit mit den Kindern muss sie nun noch ein weiteres "Kind" versorgen: Harald muss nach einer aufwendigen Zahn-OP das Bett hüten und kann nicht sprechen. Aus diesem Grund teilt er Silvia - sehr zur Belustigung der übrigen Familienmitglieder - seine Wünsche mittels eines Sprachcomputers mit. Das ist aber nicht alles: Familienhund Littlefoot sorgt für Streit zwischen Silvia und ihrer Rasselbande. Obwohl die Kinder das Tier damals unbedingt haben wollten, vernachlässigen sie den Hund immer häufiger. Aber damit soll jetzt Schluss sein! Silvia setzt ein Ultimatum: Entweder die Kinder gehen ihrer Pflicht nach oder der Hund kommt in vertrauenswürdigere Hände! Für die Kinder ist der Hund wie ein festes Familienmitglied und deshalb versuchen sie alles, damit er doch noch bleiben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!