Frauentausch Heute tauschen Heike (39) und Marlies (31) die Familien D 2011 Die 39-jährige Heike hat Probleme: Der Haushalt fordert sie sehr und ihre beiden Kinder Phillip (13) und Anna-Lena (8) machen oft, was sie wollen. Ihr Lebensgefährte Jörg (44) ist ihr auch keine richtige Hilfe. Der Fernfahrer ist die meiste Zeit unterwegs und wenn er da ist, läuft nicht immer alles harmonisch. Ihre wenige gemeinsame Freizeit verbringen Heike und Jörg mit fernsehen oder am Computer. Vielleicht sorgt der "Frauentausch" für etwas mehr Schwung in Heikes Leben? "Da wo wir sind, ist vorne!" Nach diesem Leitsatz lebt die selbsternannte Atzen-Familie rund um die 31-jährige Marlies. Die alleinerziehende Mutter und ihre Freunde Svenja (26), Christian (28), und Schmalle (37), sind unzertrennlich und auch ohne Geld ist ihr Hartz-IV-Leben schön. Marlies' Balkon bietet täglich die Plattform, das Leben zu genießen und gemeinsam Spaß zu haben. Hier wird gelästert, geklönt und vor allem gefeiert bis die Wände wackeln. Was die Nachbarn denken, ist der Clique vollkommen egal. Dennoch gibt es feste Regeln im Marlies-Universum. So wird der Haushalt jeden Tag geschmissen, auf der Couch dürfen keine Flecken sein, der Abwasch gehört gespült und die Wäsche wird gewaschen. Und mittags gibt es für den 9-jährigen Sohn Gino frisch zubereitetes Essen. Gino genießt viel Vertrauen, Liebe und Freiheit, Schreien kommt bei Singlemama Marlies nicht in Frage, denn sie pocht auf kommunikative Erziehung. Und so weiß Gino auch, was Respekt, Pünktlichkeit und Wortwahl ohne Schimpfausdrücke bedeuten. Jetzt tauschen die gestresste Heike und die entspannte Marlies für einige Tage die Familien. Was erlebt Heike bei Marlies' Freunden, die gerne Party machen? Und wie ergeht es der unkonventionellen Marlies bei Fernfahrer Jörg und den beiden Kindern?