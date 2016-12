RTL II 06:55 bis 07:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Der 'Ich lieb dich nicht'-Bote / Die rechte Hand des Richters D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tina ist in großer Sorge um ihren Bruder Christian. Der 18-jährige Junge macht widerwillig eine Ausbildung zum Bestatter im Familienbetrieb und sie glaubt, dass er in der Berufsschule gemobbt wird. Seit kurzem kommt er immer wieder mit Verletzungen nach Hause, die Studentin musste ihn sogar schon aus der Notaufnahme abholen. Doch Christian schweigt sich über die Hintergründe aus. Sandy Winterfeld und Milan Djuric befürchten, dass der Auszubildende in illegale Geschäfte verwickelt sei. Später soll Sascha Noveski als Zeuge vor Gericht aussagen. Vor Ort treffen er und Michael Falkenberg auf den sichtlich verängstigten Schöffen Lars. Dieser ist im selben Fall tätig und befürchtet einen Racheschlag des angeklagten Zuhälters. Von wem sollen die diversen Drohungen sonst stammen, die ihn kürzlich erreicht haben? Die Privatdetektive leisten dem Schöffen Personenschutz und ermitteln nach dem mutmaßlichen Täter - dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 349 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 109 Min.