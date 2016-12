Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation "Irgendwann fehlte die Freiheit" - Generation Putin D 2016 Live TV Merken Seit 2000 ist Wladimir Putin an der Macht. ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf reiste damals durch Russland und fragte junge Russen, für wen sie stimmen würden, wer nach ihrer Ansicht das Land aus der Krise führen könnte. 16 Jahre später trifft sie ihre Gesprächspartner wieder und fragt, wie sich ihr Leben verändert hat, seitdem Putin das Land regiert und was aus ihren Erwartungen an die Politik und aus ihren privaten Träumen geworden ist. Am 18. September 2016 wählt Russland ein neues Parlament, doch was wird sich durch eine neue Staatsduma ändern? Zwischen Wut, Resignation und Begeisterung - so breit ist das Spektrum der Meinungen, auf die Katrin Eigendorf bei ihrer Zeitreise trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Irgendwann fehlte die Freiheit" - Generation Putin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 348 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 108 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 108 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 108 Min.