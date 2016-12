RTL 00:30 bis 02:20 Show Die 25 außergewöhnlichsten Hingucker - Echt krass! außergewöhnlichsten Hingucker - Echt krass! / Achterbahn-Hausbesichtigung / Nackte Eltern Barbara und Ian / Armloser Bogenschütze Matt Stutzman D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Neue krasse Hingucker: Sonja Zietlow präsentiert u.a. folgende Geschichten: Achterbahn-Hausbesichtigung: Diese Hausbesichtigung ist mal so ganz anders. Mit der Achterbahn durch Keller, Küche und Wohnzimmer fahren! In Holland macht eine Immobilienfirma genau das möglich. Wo landet die außergewöhnliche Besichtigung im Ranking? Nackte Eltern Barbara und Ian: Wenn sie bei dieser Familie zu Gast sind, müssen sie mit nackten Tatsachen rechnen. Barbara und Ian verzichten komplett auf Kleidung, auch wenn Ihre Kinder Freunde zu Gast haben. Belegen die Nackten den ersten Platz? Armloser Bogenschütze Matt Stutzman: Bogenschießen ist eine der filigransten Sportarten der Welt. Einer der besten Schützen ist Matt Stutzman, obwohl er gar keine Arme hat. Macht er das Rennen im Ranking? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Zietlow Originaltitel: Die 25...