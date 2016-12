RTL NITRO 12:50 bis 13:35 Actionserie Walker, Texas Ranger Folge: 27 Agentur für gestohlene Babys USA 1994 Live TV Merken Laurie Maston ist ein mittelloses Mädchen und alles was sie hat, ist ihr Baby Alice. Für Laurie bricht eine Welt zusammen, als ihr Kind plötzlich spurlos verschwindet. Einen Monat später glaubt sie, Alice auf einem Zeitungsfoto wiederzuerkennen - als adoptiertes Kind einer Familie Carlson. Ein Bluttest ergibt, dass Laurie tatsächlich die Mutter ist. Doch bei der Adoptivagentur liegen gefälschte Papiere vor und so hat sie keine Chance, das Kind wiederzubekommen. Erst als Walker und Trivette einem neuerlichen Kidnapping eines Kleinkindes auf die Spur kommen, können sie Stedler, einen Mitarbeiter der Agentur und Carlson als seinen Auftraggeber überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C. P. Parker) Floyd Westerman (Onkel Ray Firewalker) Floyd 'Red Crow' Westerman (Uncle Ray Firewalker) Danica McKellar (Laurie Maston) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Julie Friedgen Musik: Velton Ray Bunch