Streit im Hause Beimer: Helga überrascht Maja und Heiko, die sich küssend in den Armen liegen. Sie macht Maja schwere Vorwürfe, dass sie die Affäre mit Heiko immer noch nicht beendet hat. Als Maja keine Einsicht zeigt, reißt Helga endgültig der Geduldsfaden und sie setzt ihrer Untermieterin die Pistole auf die Brust. Entweder sie beendet die Liaison mit Heiko oder Helga selbst will Iffi die Wahrheit sagen. Früher Morgen in Dresden: Nina ist mit ihrem Kollegen Röber auf Streife unterwegs. Die beiden bemerken ein verdächtiges Fahrzeug, und sofort nehmen die Gesetzeshüter die Verfolgung auf.