Ray's Reeperbahn Revue 2016 D 2016 2016-12-10

Ray's Reeperbahn Revue gehört zum festen Inventar des Reeperbahn Festivals. Jedoch gleicht auch in diesem Jahr keine Show aus dem Hamburger Schmidt Theater der anderen. Die britische Moderatoren-Legende Ray Cokes liebt geradezu das Chaos, provoziert andauernd ungewöhnliche Momente und fordert unentwegt das Publikum. Mit seiner irrwitzig-improvisierten Interviewtechnik entlockt Ray Cokes seinen musikalischen Gästen ihre letzten Geheimnisse. Dazu geben aufstrebende Künstler und Bands des Reeperbahn Festivals eine Kostprobe ihrer Livemusik. 

Gäste: VILLIGERS THE HEAD AND THE HEART WALKING ON CARS' WILD BEASTS

Moderation: Ray Cokes