ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Ruf der Wildnis GB 2014 2016-12-07 01:30 Stereo 16:9 Merken "Doctor Who" ist eine britische Science-Fiction-Serie, die ursprünglich von 1963 bis 1989 von der BBC produziert wurde. Nach einer längeren Pause folgte 2005 die Rückkehr mit neuen Folgen. In der Serie reist ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle (TARDIS) durch Zeit und Raum. Die Neuauflage der Serie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. In Deutschland ist ONE das Zuhause für "Whovians" und solche, die es werden wollen. Clara und Oswald staunen nicht schlecht, als nach einem Ausflug ins Zoologische Museum London die Stadt plötzlich in einen Wald verwandelt zu sein scheint. Wie sich herausstellt; ist es auf der ganzen Welt zu einer Invasion der Bäume gekommen. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Samuel Anderson (Danny) Abigail Eames (Maebh) Jaydon Harris-Wallace (Samson) Ashley Foster (Bradley) Harley Bird (Ruby) Originaltitel: Doctor Who Regie: Sheree Folkson Drehbuch: Frank Cottrell Boyce Kamera: Mark Garrett Altersempfehlung: ab 12