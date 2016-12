ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 180 D 2006 Stereo Live TV Merken Tanja will Maxims Tarnung aufdecken, findet jedoch keinen Verbündeten. Schließlich wendet sie sich - trotz ihrer Eifersucht wegen Christian - an Laura. Die beiden beschließen, Beweise zu finden und suchen vergeblich den Landstreicher, der seine Kleider mit Maxim getauscht hat. Maxim spielt weiterhin den Musterknaben und täuscht mit seinem Arbeitseifer sogar Alfons. Schließlich provoziert er Tanja so geschickt, dass die ihm voller Wut einen Wischlappen ins Gesicht schlägt. Katharina beobachtet den Vorfall und fordert empört von Alexander, Tanja zu entlassen. Laura ist glücklich: Das tiefe Zerwürfnis mit Alexander kann ihre Liebe zu Christian nicht beeinträchtigen. Helen überrascht Christian mit der Neuigkeit, sie sei als Masseurin im Fürstenhof eingestellt worden. Als Helen Christians zurückhaltende Reaktion bemerkt, fordert sie ihn erneut auf, mit ihm wegzugehen. Viola vermutet, Franz würde sich wieder ungesund ernähren, und streitet sich heftig mit ihm. Franz ist enttäuscht und möchte abreisen. Als Viola davon erfährt, wirft sie alle Zweifel über Bord und eilt zum Bahnhof. Auf der Dorfstraße begegnen sich beide und schließen sich in die Arme. Franz platzt mit einem Heiratsantrag heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Miriam Krause (Helen Marinelli) Christof Arnold (Christian Deville) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Caroline Draber