ONE 15:30 bis 17:00 Drama Die vierte Gewalt D 2016 2016-12-08 06:45 Stereo Untertitel 16:9 Der freie Journalist Jan Schulte hofft, mit der Aufdeckung eines Skandals eine Festanstellung beim Online-Portal der Berliner Tageszeitung "Die Republik" zu bekommen. Offenbar hat Gesundheitsministerin Elisabeth Stade Einfluss darauf genommen, dass ihr Bruder bei einer Herztransplantation illegal vorgezogen wurde. Aber dann behauptet Jans Kollegin Britta, dass die kompromittierenden Unterlagen manipuliert wurden. Chefredakteur Weishaupt und Verleger Winter weigern sich, die Story zu veröffentlichen. Als Jan den Skandal im Ministerium bei der Staatssekretärin Katharina Pflüger und dem Politikberater Frank Gruber weiterrecherchiert, werden plötzlich die Beweise aus der Redaktion gestohlen - und ein Boulevardblatt veröffentlicht den Verdacht gegen die Gesundheitsministerin. Schauspieler: Benno Fürmann (Jan Schulte) Franziska Weisz (Dr. Katharina Pflüger) Oliver Masucci (Tobias Weishaupt) Devid Striesow (Frank Gruber) Jördis Triebel (Britta) Ulrich Matthes (Herausgeber) Nicole Mercedes Müller (Mara Schulte) Originaltitel: Die vierte Gewalt Regie: Brigitte Maria Bertele Drehbuch: Jochen Bitzer Kamera: Ngo The Chau Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser