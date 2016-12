ONE 12:30 bis 14:00 Komödie Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Christine Neubauer schlüpft für "Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten" in eine ungewohnte Rolle: Sie spielt eine schroffe Perfektionistin, die sich hinter ihrer Metzgerschürze vom Leben abschottet. Erst in der Ferne gelingt es der Urbayerin, sich aus eigenen Zwängen zu befreien und das Herz in die Hand zu nehmen. Paroli bieten ihr Carlos Lobo in der Rolle des stolzen Dolmetschers und Valentino Fortuzzi als schwieriger Neffe. Bevor die drei an einem Strang ziehen, um die Weißwurst auf argentinische Teller zu bringen, müssen sie sich in der Culture-Clash-Komödie von Regisseur Markus Herling erst einmal zusammenraufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Maria Gissenwehrer) Carlos Lobo (Diego) Valentino Fortuzzi (Caspar Gissenwehrer) Tijan Marei (Mariella Sanchez) Max Schmidt (Kristian Gissenwehrer) Margarita Mellicovsky (Sophia) Originaltitel: Tante Maria, Argentinien und die Sache mit den Weißwürsten Regie: Markus Herling Drehbuch: Markus B. Altmeyer Kamera: Patrick-David Kaethner Musik: Birger Clausen Altersempfehlung: ab 6