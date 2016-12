RTL NITRO 01:10 bis 01:50 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Betrogen USA 2005 HDTV Live TV Merken Die Polizei wird in ein Hotel gerufen, in dem die 16-jährige Lauren schwer misshandelt wurde. Im Krankenhaus werden schwere Hämatome und Wunden in der Bauchgegend festgestellt, dazu innere Blutungen. Als sich Lauren selbst aus dem Krankenhaus entlässt, erhärtet sich der Verdacht, dass sie ein Mädchen aus der Provinz ist und nun in New York anschaffen geht. Die Laborwerte bestätigen den schlechten Zustand der jungen Frau und offenbaren den Fakt, dass sie schwanger ist. Mit Hochdruck wird nach dem Täter gefahndet, aber dann wird Lauren in letzter Sekunde nochmals ins Krankenhaus eingeliefert. Nach inneren Blutungen ist ihr Kreislauf zusammengebrochen und das Baby tot. Schnell wird den Ermittlern klar, dass es sich um eine wahre Tragödie handelt. Der junge Mann, der Lauren im Hotel so übel zugerichtet hatte, erweist sich als ihr Freund Wayne Mortens und Lauren ist keine Prostituierte. Beide hatten in ihrem kleinen Provinzort kein offenes Ohr für ihre Probleme gefunden. Trotz des Gelübdes, vor der Ehe keinen Sex zu haben, ist Laura schwanger geworden. In New York wollte sie das Kind heimlich abtreiben lassen. Doch in der Klinik eines gewissen Dr. Lett wurden sie verschaukelt - und schließlich war es zu spät für eine legale Abtreibung. In ihrer Not und jugendlichen Einfalt sahen sie keinen anderen Weg, als das Kind gemeinsam aus dem Leib herauszuprügeln. Jetzt wird der 17-jährige Wayne wegen Mordes angeklagt. Doch die Ermittler müssen einsehen, dass der Fall weitaus komplizierter ist, als zunächst gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Patrick Harbinson, Dick Wolf Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16