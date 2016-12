RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Burn Notice Zahn um Zahn USA 2009 HDTV Merken Michaels Bruder Nate kommt überraschend zu Besuch und verkündet stolz, endlich einen Investor für sein in Miami neu gegründetes Geschäft mit Luxus-Limousinen gefunden zu haben. Doch das rätselhafte Meeting, zu dem Nate sogleich alleine aufbricht, entpuppt sich für Michael schon bald als echter Alptraum und für seinen Bruder als lebensgefährliche Falle: Denn Nates angeblicher Geschäftspartner ist in Wahrheit Tyler Brennen, ein Waffenhändler, der Michael erpresst. Er droht damit, Nate zu töten, sollte Michael für ihn nicht ein paar Aufträge erfüllen. Zunächst soll Michael als Fensterputzer getarnt in ein Bürogebäude eindringen und einen Hardware-Key stehlen. Welches Ziel Brennen damit verfolgt, will er nicht verraten. Michael lässt sich deshalb nur widerwillig auf die Forderung ein, nutzt die unbeobachtete Zeit während des Einbruchs aber für einen Gegenschlag: Er hackt sich in das Handy von Brennen. Anschließend nimmt er Kontakt zu Fiona und Sam auf und bittet sie, Informationen über seinen Erpresser ausfindig zu machen. Denn Michael braucht dringend ein Druckmittel: Schon wartet Brennen mit weiteren, noch viel perfideren Aufgaben auf ihn. Als Michael sich widersetzt, rastet Brennen plötzlich aus und schießt Nate in die Schulter. Für Michael beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Auch Detective Paxson und ihr Partner sind Michael weiterhin auf den Fersen und lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Um den Polizisten einen Denkzettel zu verpassen, schlagen Sam und Fiona vor, die Detectives bei der Stadtverwaltung von Miami in Verruf zu bringen. Gemeinsam entwerfen sie einen Plan und versuchen, an die Kreditkarte der Bürgermeister-Assistentin zu kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Paul Tei (Barry Burkowski) Seth Peterson (Nate Westen) Jay Karnes (Tyler Brennen) Originaltitel: Burn Notice Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Matt Nix, Craig S. O'Neill, Ben Watkins Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12