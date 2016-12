RTL NITRO 18:55 bis 19:25 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Die Wundersoße USA 1968 2016-12-08 14:50 Live TV Merken Das französische Mannequin Janine hält sich im Fluchttunnel vor der Gestapo versteckt. Die "Helden" wollen sie in Klinks Wagen aus dem Lager bringen. Doch der wird krank und soll in ein Erholungslager. Um für seine Gesundung zu sorgen, übernimmt Hogan die Rolle des Arztes. Mit Hilfe eines Wunderheilmittels von LeBeau - eines Pflasters mit Sauce Bearnaise - und einer Penicillinkur ist Klink schnell gesund. Doch Major Hochstetter vermutet Janine im Lager und setzt Suchhunde ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Colonel Robert Hogan) Werner Klemperer (Colonel Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Hans Schultz) Robert Clary (Corporal Louis LeBe...) Richard Dawson (Corporal Peter New...) Ivan Dixon (Sgt. James Kinchloe) Larry Hovis (Sgt. Andrew Carter) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Edward H. Feldman Drehbuch: Arthur Julian