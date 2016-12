RTL NITRO 09:50 bis 10:30 Krimiserie Leverage Heiße Kartoffeln USA 2011 HDTV Live TV Merken Die Agrarwissenschaftlerin Emily Margold bekommt Besuch von zwei dubiosen Gestalten. Die beiden Männer behaupten, Emily habe etwas, was ihnen gehört und drohen der jungen Frau. Zwar kann ihr Vater in letzter Sekunde dazwischen gehen, doch Emily hat große Angst. Immerhin erhält sie schon seit Wochen einschüchternde Anrufe des Unternehmens 'Verd Agra Corporation'. Sie wendet sich an Nate und Sophie und präsentiert ihnen, das Objekt der Begierde: eine Kartoffel. Doch dabei handelt es sich um eine ganz besondere Pflanze, denn ihre Frucht ist angereichert mit Vitaminen und somit revolutionär auf dem Markt. Kurz nach ihrem Gespräch bekommt Emily erneut Besuch. Dieses Mal ist es Jana West, die rechte Hand von 'Verd Agra'-Chef Colin Saunders. Sie stiehlt die Pflanze und bringt sie in die Hauptzentrale des Unternehmens. Das Leverage-Team muss sofort handeln. Sophie und Spencer geben sich als Sicherheitsberater aus, die Jana und Saunders davon überzeugen, einen Maulwurf in der Firma zu haben, der es ebenfalls auf die Kartoffel abgesehen hat. Sie schlagen vor, das Gebäude abzuriegeln und verdächtige Mitarbeiter zu befragen. In der Zwischenzeit haben sich Nate und Parker ebenfalls Zugang zum Gebäude verschafft, in dem sie eine Gruppe Kinder durch die Räumlichkeiten führen und sich dann unauffällig abseilen. Während Hardison und Nate aus dem Computerraum, Parker auf der Suche nach der Kartoffel durch die Gänge leiten, wird Sophie fündig: In dieser Firma gibt es tatsächlich einen Maulwurf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Christian Kane (Eliot Spencer) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Mitch Pileggi (Colin Saunders) Bhama Roget (Jana West) Originaltitel: Leverage Regie: John Harrison Drehbuch: Jenn Kao Kamera: David Connell Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 12