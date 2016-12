RTS Deux 23:25 bis 01:30 Komödie Küß mich, Dummkopf USA 1964 Nach einem Bühnenstück von Anna Bonacci Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Un chanteur de charme passe une quinzaine de jours dans une petite ville du désert de Californie et témoigne de l'intérêt à un écrivain de chansons sans succès, afin de parvenir jusqu'à sa femme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dean Martin (Dino) Kim Novak (Polly the Pistol) Ray Walston (Orville) Felicia Farr (Zelda) Cliff Osmond (Barney) Barbara Pepper (Big Bertha) Doro Merande (Mrs. Pettibone) Originaltitel: Kiss Me, Stupid Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, I.A.L. Diamond Kamera: Joseph La Shelle Musik: André Previn