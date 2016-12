n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation Undercover - Kampf gegen illegale Fischer NZ 2014 2016-12-07 04:35 16:9 HDTV Live TV Merken Dank der illegalen Fischerei sind seltene Meerestiere auf der ganzen Welt vom Aussterben bedroht. Die Fischer gehen geschickt vor und lassen sich immer neue Tricks einfallen. In Costa Rica legt sich ein Rettungsteam auf die Lauer, um den Verbrechern das Handwerk zu legen. Die n-tv Dokumentation begleitet den Trupp auf seiner riskanten Expedition. Mit welchen Schwierigkeiten muss das Team rechnen? Und wird der Plan trotzdem aufgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Operatives