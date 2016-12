n-tv 19:10 bis 20:00 Magazin PS - Das Automagazin Neue E-Klasse mit noch mehr Power - Der AMG E63 im Test / Generationswechsel beim BMW 5er - Kann der neue alles besser als der alte? / Fünfkampf der Premium-Limousinen - wir küren den PS-Sieger der Mittelklasse / Größer gleich besser? Der neue Siebensitzer "Atlas" von VW / Die schönsten Straßen - mit dem Alfa Romeo Giulia durchs Aosta-Tal in Italien / Driften mit Tim Schrick - im BMW M2 D 2016 2016-12-10 12:10 16:9 Live TV Merken In diesem Magazin dreht sich alles rund um "des Deutschen liebstes Kind". Wöchentlich werden die neuesten Modelle und aktuellen Technik-Trends vorgestellt - ob Geländewagen mit Spezial-Panzerung oder Mittelklassewagen, jedes Fahrzeug wird genau unter die Lupe genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Wriedt Originaltitel: PS - Das Automagazin