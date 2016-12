Sat.1 01:10 bis 02:00 Krimiserie Criminal Minds Das Netz vergisst nichts USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Boise, Idaho, sind drei Frauen verschwunden. Sie waren alle bei Facebook und gingen dort sehr offen mit persönlichen Informationen und Fotos um. Als die BAU anrückt, findet sie Hinweise, dass die Häuser der alleinstehenden Frauen durch den Täter stets mit Minikameras überwacht wurden. Plötzlich taucht im Netz ein Livestream des Mordes an einer vierten Frau auf. Obwohl Garcia alle technischen Möglichkeiten hat, scheint ihr der Mörder immer einen Schritt voraus zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16