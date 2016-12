Sat.1 20:15 bis 22:15 Show Völlig losgelöst - 40 Jahre Neue Deutsche Welle D 2016 16:9 HDTV Merken Von "99 Luftballons" bis "Ich will Spaß": Die Hits der Neuen Deutschen Welle dürfen bis heute auf keiner guten Party fehlen. "Völlig losgelöst - 40 Jahre NDW" geht auf Zeitreise und taucht in eine der kreativsten, aber auch umstrittensten Phasen der deutschen Musikgeschichte. NDW-Ikonen wie Hubert Kah, Nena, Fräulein Menke und Joachim Witt lassen das Jahrzehnt zwischen Leopardenhosen und NATO-Doppelbeschluss Revue passieren, inklusive Höhe- und Tiefpunkte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hubert Kah, Fräulein Menke, Nena, Joachim Witt Originaltitel: Völlig losgelöst - 40 Jahre Neue Deutsche Welle