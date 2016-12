RTL Passion 00:35 bis 01:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Zwei sind einer zuviel D 2004 2016-12-08 06:25 Merken Ines wird weiterhin von den Frauen drangsaliert. Walter verspricht, ihr zu helfen, wenn Ines im Gegenzug gesteht, dass sie Andreas getötet hat. Doch Ines weigert sich, weil sie noch immer glaubt, die Frauen auf ihre Seite ziehen und gegen Walter aufbringen zu können. Annika wird misstrauisch, als sie bemerkt, dass Hendrik offensichtlich Geldprobleme hat. Als sie dann jedoch teure Ohrringe bei ihm findet, die sie für ein Geschenk hält, ist sie vorübergehend beruhigt. Jeannette erwartet mit Spannung ihre Wiederbegegnung mit Anton. Noch ist sie misstrauisch, ob er sie wieder reinlegen will. Doch Anton scheint etwas ganz anderes im Sinn zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Johannes Wünsche, Petra Bodenbach, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Malte Otten, Volker Führer Musik: Karim Sebastian Elias