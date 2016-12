RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-07 04:40 Merken Till löst sich eilig aus dem Kuss mit Ute. Die gibt aus strategischen Gründen vor, genauso überrascht zu sein, wie er. Als sie Eva vor Tills Tür begegnet, nutzt Ute die Gelegenheit, Evas Eifersucht erneut anzufachen. Till gesteht Malte, sich zu fragen, ob zwischen Ute und ihm vielleicht wirklich noch unterdrückte Gefühle sind. Eine Begegnung mit Eva und Noah führt ihm dann schmerzvoll vor Augen, was er aufs Spiel setzen würde, sollte er sich für Ute entscheiden. Die hört derweil auf Brittas Rat und entscheidet sich für ein riskantes Manöver... Rufus hat mit Mühe Seite 1 seines Romans fertig gestellt. Trotzdem ist er froh, die erste Hürde genommen zu haben und ist zufrieden mit dem Ergebnis. Er lässt sich nach getaner Arbeit gerne von Britta ablenken, die ihn dazu animiert, PR-wirksam für ein Foto zu posieren. Rufus ist erschrocken, als er am nächsten Morgen feststellt, dass dieses Foto dazu geführt hat, dass sein Romananfang es über die Vergrößerung seines Monitors in die Tageszeitung geschafft hat. Rufus befürchtet wegen der Urheberrechtsverletzung großen Ärger mit dem Verlag. Doch es kommt noch schlimmer... Die angespannte Stimmung zwischen den Hirschbergers und den Hubers bleibt nicht lange unbemerkt. Sina ist klar, dass Bambi kurz davor ist, zu explodieren und lenkt daher die Aufmerksamkeit auf Roberts Gesundheitszustand. Damit weckt sie die Sorge von Irene, Andrea und Roswitha, die sich zu Roberts Unmut in ihrer Fürsorge gegenseitig übertreffen. Robert will sich zusammenreißen, doch seine Geduld währt nicht lange. Er fühlt sich schließlich gesund! Als er sich jedoch wenig später übernimmt, muss er vor Irene eingestehen, nun wirklich ihre Pflege zu brauchen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns