RTL Passion 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Die Gebrüder Jones USA 2015 2016-12-07 23:05 Henry sucht mit Cruella die Feder des Autors: Der Zauberlehrling verrät, dass sie im Haus des Hexenmeisters sei, warnt jedoch davor, die Geschichte aktiv zu verändern. In der Unterwelt sind Emma und Hook wieder vereint und wollen Hades besiegen, um zurück nach Storybrooke zu kehren. Um der Zwischenwelt zu entkommen, müssen auch sie das Märchenbuch finden. Hooks großer Bruder taucht auf und hilft bei der Suche - doch er treibt ein doppeltes Spiel: Hades hatte ihn erpresst. Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: David H. Goodman, Jerome Schwartz Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12