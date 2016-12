RTL Passion 18:40 bis 19:25 Serien Providence Die Reise in den Süden USA 2001 2016-12-08 11:05 Merken Die Hansens wollen Jim in eine Reha Klinik bringen, doch schon an seinem ersten Tag läuft alles schief: Er weigert sich, mit der Therapeutin und den anwesenden Patienten zusammenzuarbeiten und brüllt überall herum, dass er auf der Stelle nach Hause gefahren werden will. Sydney und Joanie sind ratlos und nehmen Jim wieder mit. Als er jedoch eines Abends so wütend wird, dass Hannah Angst vor ihm bekommt, scheint Jim zu begreifen. Er entschuldigt sich bei seiner Familie und verkündet, dass er zurück in Therapie gehen will. Jetzt, da Jim in der Reha Klinik und Hannah in der Vorschule ist, hat Joanie mit Langeweile zu kämpfen. Sydney rät ihr, sich mit einer Freundin zu treffen, doch Joanie weiß nicht, mit wem. Da fällt ihr ihre alte Highschool Freundin Kelly ein. Sie spricht Kelly endlos lange Nachrichten auf ihren Anrufbeantworter bis die Polizei mit einer Unterlassungsklage von Kelly vor der Tür steht. Robbie und Tina erleben derweil alptraumhafte Flitterwochen: Als sie am Flughafen eintreffen, ist ihr Flieger bereits weg, und sie müssen mit dem Shuttle Bus nach Boston zu einem später startenden Flugzeug gebracht werden. Da dieser Flug wegen schlechten Wetters jedoch annulliert wurde, bringt man die beiden wieder zurück nach Providence. Nach einigen anderen Komplikationen befinden sich Robbie und Tina noch immer in ihrer Heimatstadt. Da fasst sich ein Angestellter der Fluglinie ein Herz und bucht den beiden eine Luxussuite im schönsten Hotel von Providence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius