Kai lässt Marie einfach nicht an sich heran. Marie ist verzweifelt. Sonja tröstet sie und rät ihr, mit ihm Dinge zu unternehmen, die er vor seiner Krankheit auch gerne gemacht hat. Begeistert über diese Idee, organisiert Marie einen Videoabend mit Kai im Krankenhaus. Doch Kai reagiert ganz anders, als erwartet. Elisabeth muss feststellen, dass John wütend auf sie ist, da nun alle wissen, dass er Asthmatiker ist. Es tut ihr zwar leid, doch sie will John trotz allem weiter wie jeden anderen Schüler auch behandeln. Als er den Unterricht stört, fordert sie ihn auf, vor der Klasse ein Buch zusammenzufassen. John bekommt einen Asthmaanfall. Elisabeth kümmert sich besorgt um ihn, doch als alles überstanden scheint, erlaubt sich John eine absolute Frechheit. Cora weist Leons Vermutung empört zurück. Senta gegenüber gibt sie allerdings zu, dass er eigentlich recht hat: Sie ist verliebt in ihn. Nichtsdestotrotz hat das für sie nichts zu bedeuten, da sie fest mit Nico zusammen ist. Als Nico sie später in der Agentur besucht und begeistert von seinem "Kumpel" Leon erzählt, fällt es Cora immer schwerer, ihre Gefühle für Leon zu überspielen. In Google-Kalender eintragen