Super RTL 16:15 bis 16:45 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Die Talentshow F, GB 2008 Stereo In Falcongate findet eine Talentshow statt, die live gesendet werden soll. Allie ist mit von der Partie, obwohl sie nun wirklich keine gute Stimme hat. Erstaunlicherweise kommt sie Runde um Runde weiter. Der Moderator der Sendung schreibt sogar Songs für sie. Was steckt dahinter? Es stellt sich heraus, dass der Moderator in den Texten verschlüsselte Botschaften an ein Schmugglerboot übermittelt. Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Drehbuch: Catherine Lieuwen, Tim Maile, Douglas Tuber Musik: Barnaby Legg, Keith Cox, Martin Wright Altersempfehlung: ab 6